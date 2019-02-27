Tır Köprüye Sıkıştı
1 saat önce
Kayseri'de alt geçitten geçmeye çalışan sürücünün kullandığı tırın alt geçide sıkışması sonucunda trafik aksadı.
Kayseri
'de alt geçitten geçmeye çalışan sürücünün kullandığı tırın alt geçide sıkışması sonucunda trafik aksadı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
Bulvarı Gaziosman alt geçidinde 76 DF 862 plakalı tır, 3 metre yükseklik sınırı levhasının bulunduğu köprüden geçerken sıkıştı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Tırın sıkıştığı yola giren diğer sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.
Tır, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılırken, yol araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:21 Kaynak: İHA
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