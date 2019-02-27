Son Dakika Haberleri: Tır Köprüye Sıkıştı

Tır Köprüye Sıkıştı

1 saat önce

Kayseri'de alt geçitten geçmeye çalışan sürücünün kullandığı tırın alt geçide sıkışması sonucunda trafik aksadı.

Tır Köprüye Sıkıştı, System.String[]
Kayseri'de alt geçitten geçmeye çalışan sürücünün kullandığı tırın alt geçide sıkışması sonucunda trafik aksadı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı Gaziosman alt geçidinde 76 DF 862 plakalı tır, 3 metre yükseklik sınırı levhasının bulunduğu köprüden geçerken sıkıştı. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Tırın sıkıştığı yola giren diğer sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Tır, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılırken, yol araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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