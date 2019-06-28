Tır kurşunlayan iki kişi tutuklandı
17 dakika önce
Adıyaman'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:52 Kaynak: AA
'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Sümer Evler Mahallesi'nde Orhan Şimşek
'e ait park halindeki tırın kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.B. (28) ile A.B'yi (40) kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
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