Son Dakika Haberleri: Tır kurşunlayan iki kişi tutuklandı
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Tır kurşunlayan iki kişi tutuklandı

17 dakika önce

Adıyaman'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.

Tır kurşunlayan iki kişi tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sümer Evler Mahallesi'nde Orhan Şimşek'e ait park halindeki tırın kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.B. (28) ile A.B'yi (40) kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:52 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Orhan Şimşek, Adıyaman, Güncel
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