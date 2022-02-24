Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü - Son Dakika
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Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü

24.02.2022 19:10
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde sulama kanalına düşen tırı kurtarma çalışmaları esnasında, aynı bölgede bir kaza daha meydana geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde sulama kanalına düşen tırı kurtarma çalışmaları esnasında, aynı bölgede bir kaza daha meydana geldi. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan meyve yüklü kamyonet, tırı kurtarma çalışması yapan vince çarptı.

Kula'da sabah saatlerinde yağışlı havada kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen tırı kurtarma çalışmaları sürerken, aynı noktada bir kaza daha meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırı kurtarma çalışmaları için trafik ekiplerince tek şeritten trafik sağlanırken, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim F. (49) idaresindeki 43 LA 432 plakalı meyve yüklü kamyonet yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Taklalar atarak yan yatan kamyonet, tırı kurtarma çalışması yapan vince çarparak durabildi. Vinci arka kısmında trafik ekipleri ile vinç görevlileri büyük bir tehlike atlatırken, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Emirhan F. (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Emirhan F., önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan aynı noktada meydana gelen kaza sonrasında İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan kamyoneti kurtarma çalışmaları sürerken, trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü
Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü

YORUMLAR
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Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü; 1 ağır yaralı Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü; 1 ağır yaralı Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Kamyonet, Manisa, Uşak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır kurtarma çalışması yapılan kaza noktasında faciadan dönüldü - Son Dakika


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