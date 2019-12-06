Son Dakika Haberleri: Tır kuyruğu sona erdi, geriye bu görüntüler kaldı
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Tır kuyruğu sona erdi, geriye bu görüntüler kaldı

6 saat önce

Sarp Sınır Kapısında geçtiğimiz günlerde biriken tır kuyruğu sona ererken, geride tır şoförlerinin bıraktığı çöp yığınları kaldı.

Tır kuyruğu sona erdi, geriye bu görüntüler kaldı, System.String[]

Sarp Sınır Kapısında geçtiğimiz günlerde biriken tır kuyruğu sona ererken, geride tır şoförlerinin bıraktığı çöp yığınları kaldı. Hopa Belediyesi ekipleri tır yoğunluğu sebebiyle oluşan kuyruklar esnasında çevreye atılan çöplerin temizlediklerini ifade ederek sürücülerin çevre kurallarına uymaları rica etti.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar geçtiğimiz haftalarda kilometrelerce kuyruk oluşturmuştu. Tır kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzanmıştı. Sınırda yaşanan sorunun çözülmesinin ardından tır kuyruğu şimdilik son buldu. Tırların gümrükten geçiş yapmasının ardından bekleme yaptıkları Karadeniz Sahil Yolu çöplüğe döndü. Bu görüntünün ardından Hopa Belediye Başkanlığı temizlik personeli eşliğinde bölgede çalışma yaparak etrafa atılan çöpleri temizledi.

Hopa Belediyesi duruma tepki göstererek konuyla ilgili yazılı açıklama yaparken, açkılamada "Sarp Sınır Kapısı güzergahını kullanan tırların yoğunluk sebebiyle oluşturduğu kuyruklar esnasın da çevreye atılan çöplerin temizlik çalışması gerçekleşti. Şehir içerisinde bekleme yapan tır ve otobüs şoförlerinin çevre kurallarına uymaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

(Adem Güngör/İHA)

Sarp Sınır Kapısı, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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