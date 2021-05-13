Tır kuyruğunda buruk bayram - Son Dakika

Tır kuyruğunda buruk bayram

13.05.2021 15:33
Tır kuyruğunda buruk bayram, System.String[]

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda artan ihracat yoğunluğu nedeniyle 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda artan ihracat yoğunluğu nedeniyle 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Bayramı tır kuyruğunda geçiren sürücüler ise aileleriyle telefon aracılığıyla bayramlaşmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu nedeniyle uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Yurdun dört bir yanından gelen sürücüler, tır parkları dolunca Karadeniz Sahil Yolu kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oldu.

TIR kuyruğu üç ilçeye uzandı

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı. Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.

Tır kuyruğu bu kez Ramazan Bayramı'na denk gelince, sürücüler bayramı tır kuyruğunda geçirmek zorunda kaldı. İlk olarak meslektaşlarıyla bayramlaşan sürücüler, daha sonra telefon aracılığıyla ailelerini arayarak bayramlaştı. Kimi eşiyle, çocuğuyla kimi de anne ve babasıyla bayramlaşırken duygusal anlar yaşadı.

Polis ekipleri sürücülerin Ramazan Bayramını kutladı

Öte yandan Trafik Şube Müdürlüğüne ait polis ekipleri, tır kuyruğunda bekleyen sürücüleri ziyaret ederek Ramazan Bayramları'nı kutladı. Ekipler sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Bir çok bayram olduğu gibi bu bayramı da ailesinden uzakta geçirdiğini belirten tır şoförü Ali Özdemir, "Bu da bizim kaderimiz. Şoförlük böyle bir şey. Dün geceden beri buradayım. Sıramın gelmesini bekliyorum. Bayram nedeniyle sevdiklerimiz telefonla aradım, internet çeken yer varsa görüntülü görüştük bayramlaştık. Burası her geldiğimizde böyle. 20 kilometre 30 kilometre kuyruk oluyor. 5 günde 6 günde çıktığımız günler oluyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya bir el atsınlar" dedi.

"Bu mesleğin en büyük zorluğu hasretlik"

"3 gündür yoldayım sıranın bana gelmesini bekliyorum" diyen tır şoförü Cengiz Kapsuz ise "2 gün sonra sıranın bana geleceğini tahmin ediyorum. Bayram buruk geçiyor. Bu mesleğin en büyük zorluğu hasretlik. Yol gitmek yada kapılardaki kuyruk beklemek değil hasretlik. Çocuk hasreti, eş hasreti, anne baba hasreti" derken, 22 yıllık tır sürücüsü Hatip Tekin ise "Gecemiz, gündüzümüz yollarda geçiyor. Ekmek parası kolay bir iş değil, ailemizden uzağız. Kızımla görüştüm duygulandım içim kıpır kıpır. Şuan evimde olmak isterdim ama ekmek davası böyle bu nedenle buradayız" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram
Tır kuyruğunda buruk bayram

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Asya, Orta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır kuyruğunda buruk bayram - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor İmam, soluk borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi İmam, soluk borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor "Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:04 Adana'daki ABD Konsolosluğu'nun önüne İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kanlı oyuncak bebek bırakıldı
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:21 Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:17 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi açıklandı! 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
15:48 Beşiktaş Başkanı Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne!
Adana'daki ABD Konsolosluğu'nun önüne İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kanlı oyuncak bebek bırakıldı Adana'daki ABD Konsolosluğu'nun önüne İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kanlı oyuncak bebek bırakıldı         
17:04
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler         
16:42
Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum         
16:20
Tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması Kazakistan'da yasaklandı Tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması Kazakistan'da yasaklandı         
15:51
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 17:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tır kuyruğunda buruk bayram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement