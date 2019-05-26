Son Dakika Haberleri: TIR kuyruklarını azaltacak sistem geliyor

TIR kuyruklarını azaltacak sistem geliyor

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek.

TIR kuyruklarını azaltacak sistem geliyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:28 
Araç, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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