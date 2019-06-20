Son Dakika Haberleri: TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı
Son Dakika Güncel Haber

TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı

33 dakika önce

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.

TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı, System.String[]
SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi  Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu  Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Kangal'dan Ulaş ilçesine doğru giden A.K (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Yeter Erdoğan ise yaralandı. Yeter Erdoğan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüsnü Erdoğan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından TIR şoförü A.K. gözaltına alındı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]