Son Dakika Haberleri: TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı
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TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı

1 saat önce

SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.

TIR'la çarpışan aracın sürücüsü öldü, eşi yaralı, System.String[]


SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan (71) öldü, eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Kangal'dan Ulaş ilçesine doğru giden A.K (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Yeter Erdoğan ise yaralandı. Yeter Erdoğan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüsnü Erdoğan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından TIR şoförü A.K. gözaltına alındı.

- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:40 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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