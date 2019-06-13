TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
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İZMİR'in Menderes ilçesinde, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü Ayhan Mutlu, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
İZMİR'in Menderes
ilçesinde, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü Ayhan Mutlu
, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Kuşadası Seferihisar
karayolu Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kuşadası yönüne giden Ayhan Mutlu'nun kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen Bülent Batur'un kullandığı 35 AEL 84 plakalı TIR'la çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Ayhan Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu'nun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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