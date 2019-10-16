Son Dakika Haberleri: TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi.

TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, System.String[]

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Sevinç yönetimindeki 06 BCM 288 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen H.B.'nin (22) kullandığı 41 YE 578 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nizamettin Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı H.B. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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