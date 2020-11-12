TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

12.11.2020 11:52
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

GAZİANTEP'te, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Kanmaz, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Kanmaz, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Gaziantep- Nurdağı Karayolu'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde giden Kadir Kanmaz'ın yönetimindeki 27 ABV 003 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan D.  yönetimindeki 27 AAF 09 plakalı TIR ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Kadir Kanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kanmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep, Nurdağı, Kaza, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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