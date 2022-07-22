TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI

22.07.2022 17:57
TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'la çarpışan süt toplama kamyonetinin şoförü Berkay Tembel (25) yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'la çarpışan süt toplama kamyonetinin şoförü Berkay Tembel (25) yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi.

Aslan Şeren'in (42) kullandığı 35 AK 9744 plakalı TIR ile İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Berkay Tembel idaresindeki süt toplama kamyoneti çarpıştı. Kamyonetinde sıkışan Berkay Tembel yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Tembel, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tembel'in sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

YORUMLAR
500
Başkent Millet Bahçesi'nde üniversite tanıtım günleri başladı Başkent Millet Bahçesi'nde üniversite tanıtım günleri başladı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: DHA

Ankara, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:36 Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 17:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement