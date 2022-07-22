TIR'LA ÇARPIŞAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİNİN ŞOFÖRÜ YARALANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'la çarpışan süt toplama kamyonetinin şoförü Berkay Tembel (25) yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Eşme Kavşağı'nda meydana geldi.

Aslan Şeren'in (42) kullandığı 35 AK 9744 plakalı TIR ile İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Berkay Tembel idaresindeki süt toplama kamyoneti çarpıştı. Kamyonetinde sıkışan Berkay Tembel yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Tembel, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tembel'in sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)