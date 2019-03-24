Son Dakika Haberleri: Tır'la Kamyon Çarpıştı, Soğan Çuvalları Yola Saçıldı

Tır'la Kamyon Çarpıştı, Soğan Çuvalları Yola Saçıldı

50 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı.

Tır'la Kamyon Çarpıştı, Soğan Çuvalları Yola Saçıldı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı. Kazada 1'i Makedon 2 şoför yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı yakınlarında meydana geldi. Rampa çıkan Fahri Özgür yönetimindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyonla, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı boş TIR çarpıştı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, TIR'ın ön kısmında büyük zarar meydana geldi. Kazada yaralanan iki şoför olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, temizlik işçileri ve itfaiyenin çalışması, kazaya karışan araçlar ve yola dökülen soğan çuvallarının kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Sandıklı, Afyon, Güncel
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