TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

26.07.2022 20:34

ADANA'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ADANA'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 24 Temmuz'da Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde meydana geldi. Coşkun S.'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü TIR, Vedat Y.'nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı. Dorseden ayrılan TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı.

Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'LA KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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