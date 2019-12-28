TIR'la mobilya mağazasına daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'la mobilya mağazasına daldı - Son Dakika

TIR'la mobilya mağazasına daldı

6 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, mobilya mağazası dükkanına daldı.

TIR'la mobilya mağazasına daldı, System.String[]

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, mobilya mağazası dükkanına daldı. Kazada, TIR'a sıkışan sürücü Uğur Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Bursa yönüne seyir halinde olan Uğur Akgül yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu yoldan çıkarak mobilya mağazasına girdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza TIR'da sıkışan sürücü Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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