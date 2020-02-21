TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı

8 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan zift yüklü tanker devrildi.

TIR'la tanker çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR ile çarpışan zift yüklü tanker devrildi. Her iki araç sürücüsünün yaralandığı kazada, tonlarca zift yola döküldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Atatürk Viyadüğünde meydana geldi. İskenderun yönünde ilerleyen Celal A. (45) yönetimindeki 73 SC 047 plakalı zift yüklü tanker ile aynı yönde ilerleyen Emin C.'nin (52) kullandığı 34 AC 8659 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araç devrildi. Tankerdeki tonlarca zift yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan her iki araç sürücüsünü Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Devrilen araçlar ile dökülen zift nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapanırken, trafik polisleri yolda olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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