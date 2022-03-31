İKİ TIR ARASINDA SIKIŞAN İRANLI SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan TIR, aracının farlarını kontrol eden İran uyruklu TIR sürücüsü Emir Peygami'ye (35) çarptı. İki TIR arasında sıkışan Peygami yaşamını yitirdi.

Kaza saat 13.00 sıralarında OSB Mahallesi Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. İran uyruklu TIR sürücüsü Emir Peygami, aracının ön farlarının arızalandığını fark edince TIR'ı yol kenarına park ederek araçtan indi. Peygami'nin farları kontrol ettiği sırada E.Ş.'nin yol kenarına park ettiği 34 FCE 316 plakalı TIR freni boşalınca bir anda yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 30 metre ilerleyen TIR, Emir Peygami'ye ardından TIR'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, iki TIR arasında sıkışan Peygami'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Emir Peygami'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. TIR sürücüsü E.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.