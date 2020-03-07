TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

23 dakika önce

ADANA'ın Ceyhan ilçesinde, iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

ADANA'ın Ceyhan ilçesinde, iki TIR'ın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Mahsun Yıldız yönetimindeki 47 KZ 027 plakalı TIR, aynı yönde giden Mustafa K.'nın kullandığı 31 YR 801 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR'ın kupa kısmı, çarpmanın şiddetiyle araçtan ayrılıp, hurdaya dönerken, sürücü Yıldız ise vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Kazanın ardından alev alan TIR'ın motoru, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı Yıldız ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza sonrası uzun süre trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:48 Kaynak: DHA
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