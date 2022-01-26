TIR'lar çarpıştı; sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü S.Y., yaralandı.
Adana'dan Mersin yönüne giden S.Y. yönetimindeki 34 ZR 6475 plakalı TIR, önünde giden Ö.R.C. yönetimindeki 59 ACH 067 plakalı TIR'a çarptı. Kazada araçta sıkışan S.Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiyenin arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan S.Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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