Son Dakika Haberleri: Tır'lar İstanbul Havalimanı'na Giriş Yaptı

Tır'lar İstanbul Havalimanı'na Giriş Yaptı

30 dakika önce

BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı.

Tır'lar İstanbul Havalimanı'na Giriş Yaptı, System.String[]


BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci bu gece 03.00'te başladı. Atatürk  Havalimanı'ndan çıkış yapan TIR'lar saat 04.30'da peş peşe İstanbul Havalimanı'na giriş başladı. İstanbul Havalimanı ana giriş noktasından havalimanına gelen TIR'lar buradan apron bölgesine hareket etti. 

 

Görüntü dökümü:

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-Tırların İstanbul Havalimanına girişi

-Detay görüntüler

05.04.2019 - 05.43 Haber Kodu : 190405024 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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