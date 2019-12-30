TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı.

TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Mezit Boğazı, Mezit 10 mevkiinde öğle saatlerinde 3 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara yolu trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler, 2 saat sonra bir TIR'ı yol kenarına çekerek, ulaşımın tek şeritten kontrollü bir şekilde devamını sağladı. Sürücüleri uyararak dikkatli seyretmelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, diğer iki TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.


İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:38 Kaynak: DHA
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