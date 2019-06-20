TIR'lar kaza yaptı, Bursa- Ankara yolu çift yönlü kapandı (2)
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YOL 5 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen 2 farklı TIR kazasının ardından çift yönlü trafiğe kapanan Bursa- Ankara karayolunda Karayolları ve Belediye ekipleri çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:28 Kaynak: DHA
YOL 5 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen 2 farklı TIR kazasının ardından çift yönlü trafiğe kapanan Bursa- Ankara karayolunda Karayolları ve Belediye ekipleri çalışma başlattı. Yolun temizlenmesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu, yaklaşık 5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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