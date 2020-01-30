TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)

6 saat önce

YOL AÇILDIBolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat sonra, 21.30 sıralarında açıldı.

TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2), System.String[]

YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat sonra, 21.30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.


Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
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