TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

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TIR'lar yolda kaldı, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)
6 saat önce
YOL AÇILDIBolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat sonra, 21.30 sıralarında açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
YOL AÇILDI
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat sonra, 21.30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.
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