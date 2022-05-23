TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika
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TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA

23.05.2022 09:39

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Melek ve Necati Fidan düğün arabası olarak TIR'ı kullanırken, konvoya TIR'lar da eşlik etti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Melek ve Necati Fidan düğün arabası olarak TIR'ı kullanırken, konvoya TIR'lar da eşlik etti. Yaklaşık 20 TIR'a korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan'ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak TIR'ı tercih etti. Süslenen TIR'a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Melek Fidan, TIR'a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR'dan kendisine merakla bakanlara el salladı. Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR'lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi.

TIR ile düğün salonuna gelen Melek Fidan, kendisinin böyle bir konvoy beklemediğini ve kendisi için bu hazırlığı yapan eşi ve arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Eşim üniversiteden arkadaşımdı. Daha sonra aşka döndü. Fikir eşimden çıkmış. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlıyımö dedi.

Necati Fidan ise, 'Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR'cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde olduö dedi. Necati Fidan cezayla ilgili olarak, 'Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsunö diye konuştu.

Necati Fidan'ın babası Satılmış Fidan, 'Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu bugün de gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımazö dedi.

TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA
TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA
TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA
TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'LARDAN OLUŞAN DÜĞÜN KONVOYUNA 8 BİN TL CEZA - Son Dakika
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