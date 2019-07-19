TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR dorselerinden soğutucu kartları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:18 Kaynak: AA
'un İlkadım
ilçesinde TIR dorselerinden soğutucu kartları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Toybelen
Mahallesi'nde bir nakliyat firmasına ait otoparkta bulunan TIR'ların dorselerinden soğutucu kartlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İlkadım Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.Ç, U.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
U.Ç. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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