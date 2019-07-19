Son Dakika Haberleri: TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR dorselerinden soğutucu kartları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde TIR dorselerinden soğutucu kartları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Toybelen Mahallesi'nde bir nakliyat firmasına ait otoparkta bulunan TIR'ların dorselerinden soğutucu kartlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.Ç, U.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
U.Ç. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TIR'lardan soğutucu kartların çalındığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]