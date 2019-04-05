Tır'ların Basın Eksperss'ten Geçişi Havadan Görüntülendi
14 dakika önce
İstanbul - TIR'LARIN BASIN EKSPERSS'TEN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (gündüz görüntüleri)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- TIR'LARIN BASIN EKSPERSS'TEN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (gündüz görüntüleri)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:04 Kaynak: DHA
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