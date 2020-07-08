Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada - Son Dakika

Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada

Tunceli'de freni boşalan tır, bir lokantaya girdi.

Tunceli'de freni boşalan tır, bir lokantaya girdi. Son anda müşterilerin kaçarak kurtulma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki


Olay, Tunceli Erzincan yolunda Pülümür ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Park halindeki Üzeyir G. yönetimindeki 27 ABH 547 plakalı hayvan yüklü tırın, freni bir anda boşaldı. Freni boşalan tır, sürücüsünün yetişmeye çalışmasına rağmen karşısında bulunan lokantaya girdiği sırada dışarda masada oturanlardan biri çocuk 3 kişi saniyelerle tırın altında kalmaktan kurtuldu, diğer müşteriler de kaçıştı.


Maddi hasar meydana gelen kaza da, sürücünün mücadelesi ve dışarda oturan çocuğu yanındaki yakınının saniyeler içinde kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TUNCELİ

Erzincan, Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
20:08
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 02:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tır lokantaya girdi müşteriler kaçıştı, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]