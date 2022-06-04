Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Adem Y. idaresindeki 67 SN 892 plakalı trafo yüklü tır, şifalı su mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Tırın dorsesinde bulunan trafoda yere düştü. Yere düşen trafo asfalt zeminde derin çukurlar oluştururken, trafik tamamen durdu. Karayolları ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yol tek şeritten trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Zonguldak, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tır makasladı, yol trafiğe kapandı - Son Dakika

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