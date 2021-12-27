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TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

27.12.2021 13:12

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, önce karşı yönden gelen minibüse ardından da savrulup aynı yöne giden otomobile çarptı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, önce karşı yönden gelen minibüse ardından da savrulup aynı yöne giden otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Naipli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seluk'tan Ortaklar istikametine giden Ahmet Kınsız (64) idaresindeki 09 BAY 222 plakalı TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı yönden gelen Sezgin Atay (45) idaresindeki 09 ADL 162 plakalı minibüse ve aynı yöne giden Gökü Selen'in (54) yönetimindeki 09 AEA 112 plakalı otomobile çarptı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüs sürücüsü Sezgin Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Atay (36), Ahmet Gelmez (50) ve otomobil sürücüsü Gökü Selen ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Sezgin Atay'ın cenazesi ise Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Aydın İzmir Karayolu, Germencik, Minibüs, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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