Tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Akşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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