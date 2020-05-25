Tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Ş.G. yönetimindeki 42 Y 3892 plakalı tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü M.Ş.G. gözaltına alındı.