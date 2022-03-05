TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU - Son Dakika
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TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU

05.03.2022 18:52

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıkıştırılmış hurda yüklü TIR, Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıkıştırılmış hurda yüklü TIR, Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. TIR'dan kopan ön dingiller ise yol kenarındaki bariyerlere asılı kaldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz 1 Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ömer Pişkin (35) idaresindeki 20 H 6226 plakalı sıkıştırılmış hurda yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Gediz Köprüsü'ndeki virajlarda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yaklaşık 30 metre yükseklikten nehre uçtu. TIR, tekerlekleri üzerinde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pişkin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Öte yandan TIR'dan kopan ön dingiller ise yol kenarındaki bariyerlere asılı kaldı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda başka bir kaza yaşanmaması için trafik ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU
TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU

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İtfaiye, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR NEHRE UÇTU, KOPAN ÖN DİNGİLLER BARİYERDE ASILI KALDI UÇTU - Son Dakika
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