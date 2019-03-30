Tır, Odun Yüklü Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı.
Tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Makedonya
uyruklu tır şoförü yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan
yolu üzeri Kadıköy
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyreden Kehah Hasani yönetimindeki Makedonya uyruklu TE 3000 BF plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Sedat Tunay idaresindeki 17 YD 569 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan Makedon tır şoförü Kehah Hasani, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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