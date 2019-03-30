Son Dakika Haberleri: Tır, Odun Yüklü Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Tır, Odun Yüklü Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tır, Odun Yüklü Kamyona Arkadan Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki tır, odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada Makedonya uyruklu tır şoförü yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine seyreden Kehah Hasani yönetimindeki Makedonya uyruklu TE 3000 BF plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Sedat Tunay idaresindeki 17 YD 569 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada hafif yaralanan Makedon tır şoförü Kehah Hasani, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Makedonya, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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