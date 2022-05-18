TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

18.05.2022 12:03
TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta TIR'ın, önünde giden otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta TIR'ın, önünde giden otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Varis Yağcı yönetimindeki 53 AN 420 plakalı TIR, aynı yöne giden İbiş Gözükara (47) yönetimindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Öznur Kahveci (35) hayatını kaybetti, sürücü İbiş Gözükara, Seher Gözükara (33) ve Nuray Gizir (1) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öznur Kahveci'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaynak: DHA

Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR, önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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