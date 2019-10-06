Son Dakika Haberleri: Tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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Tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

39 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyir halindeki Erhan Dilek'in kullandığı 34 HY 2667 plakalı tır, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Tır, üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ile tırda bulunan Elif Erciyes'in (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Tırda sıkışan Erciyes'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, Miray Solmaz (14) ve şoför Erhan Dilek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle durak ve üst geçitte hasar oluştu.

Öte yandan tırda bulunan eşyaların etrafa saçıldığı görülürken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Tır otobüs durağına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı
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