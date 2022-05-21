Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

21.05.2022 21:33
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden tır otomobile arkadan çarptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aynı istikamete giden tır otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi D400 karayolu Cumalı Kavşağı'nda saat 15: 20 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametine gitmekte olan Tayland asıllı Moliwon Pıtıtano'nun kullandığı 06 CGM 851 kiralık otomobile, Metin Tunçbilek idaresindeki 10 AS 027 plakalı tır arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Taylandlı sürücü Pıtıtano ile Çin uyruklu yolcu Zhao Yutong yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, kaza sonrası inceleme başlatırken, yabancı uyruklu şahıslara ait olan valizleri ve eşyaları polis otosuna yükledi. - ANTALYA

Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Otomobil, Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement