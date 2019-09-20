Son Dakika Haberleri: Tır otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandı
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Tır otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

44 dakika önce

TIR otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandıİZMİT'te, TEM Otoyolunda otomobile çarpan TIR devrilirken, 1 kişi hafif yaralandı.

TIR otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

İZMİT'te, TEM Otoyolunda otomobile çarpan TIR devrilirken, 1 kişi hafif yaralandı. Yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 18.00 sıralarında, İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen inşaat malzemesi yüklü TIR, önünde ilerlemekte olan 42 SS 229 plakalı otomobile çarparak bariyerlere devrildi. Otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kişiye ilk müdahalede bulundu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından yol yaklaşık yarım saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır otomobile çarparak devrildi, otoyol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:28 Kaynak: DHA
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