Son Dakika Haberleri: TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki Yüksek Köksal Danaş (27) öldü, 2 kişi yaralandı.

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki Yüksek Köksal Danaş (27) öldü, 2 kişi yaralandı. Yüksek Köksal Danaş'ın yanındakiler ile birlikte, kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden döndüğü belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Kuyucak ilçesi Nazilli- Denizli karayolu Kuyucak Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden Tural Kılıç yönetimindeki 34 ZM 1776 plakalı TIR, Mehmet Nuri Solmaz (35) yönetimindeki 20 BP 647 plakalı otomobile sol yan tarafından çarptı. Kazada, otomobil sürücü Solmaz ile yanındaki İrfan Kısa (21) ve Yüksek Köksal Danaş yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Danaş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ölen Yüksek Köksal Danaş ve yanındakilerin, kendisi için düzenlenen doğum günü partisinden dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

TIR şoförü Kılıç, gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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