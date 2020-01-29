TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştı.

TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek, yönetimindeki 35 AU 8245 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçerek Ahmet Anıl Şahin yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson, bu sırada karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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