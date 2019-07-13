Son Dakika Haberleri: Tır otomobile çarptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tır otomobile çarptı: 1 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda duran otomobile tır çarptı.

Tır otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yolda duran otomobile tır çarptı. Otomobildeki yolcu kadın yaralandı.

Kaza Orhangazi'de Yalova-Bursa kara yolu göl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VU 8854 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden Nihat Aslan (38), göl yolu ışıklı kavşağını geçtikten sonra ana yolda yavaşladı. Bu sırada arkasında seyreden İlyas Okur (40) idaresindeki 41 BR 147 plakalı tır ise otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sarsılan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşahı Baltacı (67) yaralandı. Kaza yerine çağrılan acil servis ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa yolunda trafik akışı bir süre polis kontrolünde sağlandı. - BURSA
Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Limon yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncı, mahkeme kararıyla zam yapmak zorunda kaldı TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:16:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tır otomobile çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]