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TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, TIR'ın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, TIR'ın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Durmuş Çetiner (40) yönetimindeki 52 K 1885 plakalı TIR, Hakan Kahveci'nin (40) yönetimindeki 35 KD 1203 plakalı otomobile sol arka tarafından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu Alparslan (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alparslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Organize Sanayi Bölgesi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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