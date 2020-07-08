TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde TIR'ın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesine bağlı Ciğir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a gide Mehmet Özelçi kontrolündeki 01 AAJ 136 plakalı bisküvi yüklü TIR, Ankara- Bolu yolunda, Ciğir köyünden Ankara istikametine dönen Şükrü Polat Afşar (36) idaresindeki 06 E 9990 plakalı otomobile çarparak, yaklaşık 25 metre sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Şükrü Polat Afşar ile yolcular Şahin Gültekin (36) ve Ünalcan Ceylan araçta sıkıştı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda, otomobildeki 3 kişiyi, sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Şükrü Polat Afşar ile Şahin Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Ünalcan Ceylan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Jandarma ekipleri, TIR sürücüsü Mehmet Özelçi'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü Özelçi, ilk ifadesinde otomobilin aniden önüne çıktığını belirtti. Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

Kahramankazan, Ankara, Afşar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 04:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:47 Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti 11:33 Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:13 Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
"Keşke G.Saray'da futbolu bıraksaydım" diyen Sneijder, gelecek için iddialı: Bana görev vermek isteyecekler
16:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 06:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TIR otomobile çarptı 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]