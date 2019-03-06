Son Dakika Haberleri: Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

11 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Osmaneli-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan Hasan Çarboğa idaresindeki 06 BCM 255 plakalı tırın dorsesi havanın yağışlı olması sebebiyle ile karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Ceylan idaresindeki 07 HZ 568 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan ve ormanlık alana takla atan otomobil sürücüsü Ceylan ve yanında yolcu olarak yanında bulunan Rozet Ceylan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

İznik, Bilecik, Osmaneli, Güncel
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