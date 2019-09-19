Son Dakika Haberleri: Tır otomobile çarptı: 2 yaralı
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Tır otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tır otomobile çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kenan Demirtaş yönetimindeki 26 B 3814 plakalı tır, D-100 kara yolunun Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında önünde giden Yücel Güler'in kullandığı 34 HU 2209 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Fadime Güler (65) ile Armağan Gül Güler (30), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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