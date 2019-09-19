Tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Otomobilde bulunan ve yaralanan Fadime Güler (65) ile Armağan Gül Güler (30), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil