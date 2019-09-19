Tır otomobile çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kenan Demirtaş yönetimindeki 26 B 3814 plakalı tır, D-100 kara yolunun Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında önünde giden Yücel Güler'in kullandığı 34 HU 2209 plakalı otomobile çarptı.
Otomobilde bulunan ve yaralanan Fadime Güler (65) ile Armağan Gül Güler (30), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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