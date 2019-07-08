Tır otomobile çarptı: 3 yaralı
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Düzce Çamköy mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Düzce Çamköy
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Çamköy TOKİ sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli'den aldığı sac rulosunu İstanbul
'a götüren Mevlüd T. idaresindeki 34 NT 7020 plakalı tır, TOKİ sapağına geldiği esnada sol şeritte Düzce'ye gitmekte olan Sait O.'nun kullandığı 9 EA 080 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arkası hurdaya dönerken otomobilde bulunan sürücü Sait O., eşi S.O. ve A.O. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE
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