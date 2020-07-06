TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

TIR, otomobile çarptı: 4 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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