Tır otomobile çarptı, sürücü araçta sıkıştı - Son Dakika

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Tır otomobile çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Yaralı sürücü telefonla yakınlarına haber verdi

DÜZCE - Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralı olarak kurtarılan araç sürücüsü, yerde yatarken telefon ile yakınlarına haber verdi.

Kaza D-100 karayolu Soğancı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Selamettin Y. idaresindeki 81 AJ 590 plakalı DAF marka tır, Soğancı kavşağından Akpınar Mahallesi'ne dönüş yapan Sercan Ç. idaresindeki 81 AAS 377 plakalı FİAT marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sercan Ç. araçta sıkışırken, bölgeye ambulans ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Sercan Ç. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı sürücünün haber verdiği yakınları olay yerine gelerek Sercan Ç.'nin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan Sakarya istikameti araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.