TIR otomobili biçti, sürücü 1 saniye farkla kurtuldu - Son Dakika

Ukrayna'da kontrolden çıkan TIR önce yol kenarındaki bir araca, ardından akaryakıt istasyonundaki bir otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kıl payı ölümden kurtulduğu kazayı güvenlik kameraları kaydetti.

Kaza başkent Kiev'deki Polyarna Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsü uyuya kalan TIR yoldan çıkarak önce bir araca çarptı, ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Burada bir otomobile süratle çarpan ve aracı ters çeviren TIR bir süre daha ilerledikten sonra durdu. TIR'ın akaryakıt istasyonunda çarptığı otomobilin sürücüsünün aracı park edip indiği sırada TIR'ı gördüğü ve son bir hamleyle araçtan uzaklaştığı görüldü.

TIR şoförünün hayatını kaybettiği kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-TIR'ın yakıt istasyonundaki otomobili biçmesi

-Yakıt istasyonundaki otomobilin çarpmanın etkisiyle takla atması

-Otomobil sürücüsünün aracı park etmesi

Otomobil sürücüsünün araçtan inmesi

-Otomobil sürücüsünün TIR'ı fark etmesi ve son anda kaçması

-Geniş açıdan görüntüler