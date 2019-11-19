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Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, tır'ın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, tır'ın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza ilçeye bağlı Kömüşini mahallesi yol ayrımında Ankara - Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden ana yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 DYZ 44 plakalı otomobille plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda meydana gelen kazada, otomobilde bulunan İsmail A. (47) hayatını kaybetti. Yaralılardan Avni A. Kulu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ismi öğrenilemeyen bir yaralının da ambulansla Ankara'ya sevk edildiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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