Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı - Son Dakika
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Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı

04.04.2022 23:54

Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 kişi yaralandı.

Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi Bozüyük istikametinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Altındağ yönetimindeki 51 KB 316 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Sürücü Tülay Gümrah yönetimindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ve onun önündeki sürücü Serkan Küçük yönetimindeki 16 KPL 28 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 otomobil de savruldu.

Kaza sonucu 2 otomobilin sürücüsü ile 16 KPL 28 plakalı otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç yaralandı. 3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı
Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı
Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı
Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı
Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır otomobilleri biçti: 3 yaralı - Son Dakika
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