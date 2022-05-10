Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika
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Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü

10.05.2022 10:25
Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Mersin'de tır pazarında bulunan bir işletmede çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Mersin'de tır pazarında bulunan bir işletmede çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesinde bulunan tır pazarındaki bir işletmede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 araç zarar görürken, alevler tır dorselerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü
Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü
Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü

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AK Parti'li Taşkın, Mersin'de açılan iskelenin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendireceğini söyledi AK Parti'li Taşkın, Mersin'de açılan iskelenin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendireceğini söyledi Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Tragger, Akdeniz, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır pazarında çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Son Dakika


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